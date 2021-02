Thiem im Achtelfinal-Hit gegen Dimitrov

Tennis-Fans können sich beim Frühstück am Sonntag (ab ca. 5 Uhr früh HIER im Sport24-LIVE-Ticker) auf ein Schmankerl freuen. Unser Tennis-Star bekommt es nach der Krimi-Partie über Kyrgios mit dem Bulgaren Grigor Dimitrov (ATP-Rang 18) zu tun. Der ATP-Finals-Sieger von 2017 ist ins Achtelfinale durch eine Aufgabe von Carreno Busta gekommen. US-Open-Sieger Thiem wurde in der Rod Laver Arena als drittes Match nach 11 Uhr Ortszeit (1:00 Uhr MEZ) angesetzt.

Vor Thiem stehen die beiden Damen-Achtelfinali Garbine Muguruza gegen Naomi Osaka und Aryna Sabalanka gegen Serena Williams auf dem Programm.

© Getty

Wolfgang Thiem hält viel von Dimitrov und analysiert: „Grigor Dimitrov ist einer der komplettesten Tennisspieler, die es gibt. Vom Service über die Vorhand, Rückhand, Rückhand-Slice, Spiel nach vorne, Position am Platz, Bälle früh nehmen, defensiv und körperlich gut: Da ist alles da. Dimitrov ist als Paket eigentlich perfekt. Es sind aber auch einige Parallelen zu Dominic festzustellen, so wie beide den Rückhand-Slice einsetzen, wie beide von der Defensive umschalten können.“ Es werde in jedem Fall ein ganz anderes Match als gegen Kyrgios werden.

Lockdown: Achtelfinal-Hit ohne Fans

Nach Thiems Einzug ins Achtelfinale sperrt Melbourne aber wegen Corona zu. Weil in der Provinz Victoria 13 Covid-19-Fälle mit der britischen Mutation auftraten, wurde ein Lockdown bis Mittwoch angeordnet. Das Australian-Open-Programm wird durchgezogen, aber ohne Fans. Thiem muss deswegen vor leeren Rängen gegen Dimitrov antreten. Sicherlich eine ungewohnte Situation, waren gegen Lokalmatador Kyrgios noch rund 7.000 Zuschauer in der Arena.

Das Achtelfinale der Australian Open HIER im Sport24-LIVE-Ticker:





Thiem - Dimitrov -:-