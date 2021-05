Vater Thiem nennt wahren Grund für Formtief

Nach der blamablen Generalprobe für Paris, spricht Trainervater Wolfang Thiem über das Formtief des Lichtenwörther Tennis-Ass.

Die Vorbereitung für die French Open läuft alles andere als geschmiert. Dominic Thiem ging in Lyon bei der Generalprobe für Paris unter. „Den Norrie musst du eigentlich schlagen“, sagt Wolfang Thiem zu „Heute“. „ Es fehlt die Selbstverständlichkeit. Es geht darum, das Richtige zu tun. Dann gewinnst du Matches, dann kommt das Selbstvertrauen."

Das Turnier in Lyon sollte genau das bringen: Selbstvertrauen, Matchpraxis und alte Stärken von Thiem wieder herauskitzeln. Doch alles wurde anders: Thiem ging beim ersten Match des ATP-250-Turniers in Lyon (FRA) unter. 3:6, 2:6 gegen Cameron Norrie, ein knapp einstündiges Debakel. Er wirkte gegen die Nummer 49 der Welt chancenlos.

„Ich war motiviert, krieg so eine Klatsche. Das gibt schon zu denken“

Der Druck steigt. In neun Tagen startet in Paris das wichtigste Sandplatz-Turnier der Welt. Für die Tennis-Experten formte Thiem und Stefanos Tsitsipas (GRE) eine ernsthafte Konkurrenz der Top-Favoriten Rafael Nadal (ESP) und Novak Djokovic (SER). Doch Thiem ist nicht mehr der alte, das weiß er selbst: "In den letzten Jahren bin ich in Paris reingegangen, um zu gewinnen. Das heuer zu sagen, wäre vermessen." Mit so einer Abfuhr hat die Nummer vier der Welt nicht gerechnet. "Ich war topmotiviert, wollte unbedingt gewinnen und kriege dann so eine Klatsche. Das gibt schon zu denken."

Laut Thiem senior sei das Tief nach dem US-Open-Triumph nicht zu verhindern gewesen. "Die Corona-Krise war nicht entscheidend für den Knacks. Es wäre auch ohne Pandemie passiert“, stellt er klar. "Dominic hat acht Jahre alles investiert in seinen Lebenstraum. Nach der Saison fuhr er das System runter und dachte nach. Es ist normal, die Frage zu stellen: 'Was kommt jetzt?' Er will sich nicht nur über den Sport definieren. Du willst eine Freundin haben, denkst an eine Familie."

"Dominic hat wieder ein Ziel. Er weiß, wofür er es tut" - Wolfgang Thiem



Für Paris und die French Open bleibt Vater Thiem dennoch optimistisch: "Paris ist anders. Da geht es über drei Gewinnsätze, das ist eine Stärke von Dominic. Es zählt zu seinen Stärken, dass er auch bei 1:2-Satzrückstand nicht eingeht, das Level hoch hält und das durchzieht.“

Das mit den Motivationsproblemen sei Vergangenheit und auch so eine Sache. "Dass er nicht motiviert war, ist ein blöder Ausdruck. Er war ja motiviert. Aber es fehlten ein paar Prozent." Das sei jetzt anders. "Dominic hat wieder ein Ziel. Das ist Paris. Er weiß genau, wofür er es tut. Und das ist wichtig." Bis zum ersten Aufschlag in Paris sind es noch knapp neun Tage.