Traum-Finale: Nadal kracht auf Djokovic

Rafael Nadal kämpft im Giganten-Duell gegen Novak Djokovic um seinen 13. Paris-Titel.

Nummer 2 gegen Nummer 1, Paris-Rekordchamp gegen Saisondominator, Rafael Nadal gegen Novak Djokovic -die French Open bekommen heute ihr Traum-Finale. "Ein weiteres Mal hier im Finale zu sein, ist unglaublich", jubelt Nadal, der heute seinen 13. (!) Paris-Titel jagt, seinen 20. bei einem Grand Slam -damit würde er mit Rekordhalter Roger Federer gleichziehen. Der Spanier ist ohne Satzverlust ins Finale gerauscht, will heute seinen 100. Einzel-Sieg in Roland Garros - denen gegenüber stehen nur 2 Niederlagen.

Djokovic: »Er ist Favorit« - Swiatek holt Damen-Titel

Eine davon gab es im Viertelfinale 2015. Gegen Djokovic. Der Serbe weiß: "Hier ist er der Favorit. Ich freue mich auf die Herausforderung." Djokovic ist in dieser Saison bislang nur von sich selbst zu stoppen, seine Sieg-Bilanz 2020: 37:1. Die Niederlage gab es in New York, als er bei den US Open im Achtelfinale disqualifiziert w urde. Sportlich hat den Djoker heuer niemand besiegt. Im Head-to-Head mit Nadal er mit 29:26 die Nase vorne.

Bei den Damen holte sich Sensationsfrau Iga Swiatek (19 Jahre) den Titel, gewann im Finale gegen Sofia Kenin (USA) 6:4,6:1 und sichert sich als 1. Polin ein Grand-Slam-Einzel-Turnier.

