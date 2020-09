Van der Bellen gratuliert Thiem zum Titel-Triumph

Nach dem sensationellen Final-Triumph von Dominic Thiem gratulierte der Bundespräsident höchstpersönlich per Video-Botschaft.

Tennis-Star Dominic Thiem hat in einem unglaublichen Final-Thriller die US-Open gewonnen. Gegen den Deutschen Alexander Zverev schaffte der Lichtenwörther ein irres Comeback nach zunächst zwei verlorenen Sätzen. Diese beeindruckende Leistung wurde von zahlreiche Gratulanten gewürdigt. Darunter war auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der sich höchstpersönlich aus der Hofburg per Video-Botschaft meldete.

"Dieses US-Open-Finale war an Spannung und Damatik kaum überbietbar. Dieser Sieg ist Ihnen alles andere als in den Schoß gefallen. Es war ein unglaublich hart errungener Sieg!", so das österreichische Staatsoberhaupt.