Grabher in Melbourne-Qualifikation weiter

Vorarlbergerin fehlt noch ein Sieg auf Hauptbewerb.

Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat am Mittwoch die dritte Qualifikationsrunde der Tennis-Australian-Open erreicht. Die 25-Jährige besiegte in Melbourne die Französin Tessah Andrianjafitrimo 7:5,6:2 und hat auf dem Weg in den Hauptbewerb nur noch die US-Hürde Caroline Dolehide vor sich. Die Partie wird am Freitag stattfinden. Hingegen ist der Event für Jurij Rodionov vorbei, der Niederösterreicher unterlag in Runde zwei dem Slowaken Filip Horansky 6:7(5),6:4,5:7.