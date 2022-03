UEFA-Pro-Diplom: Niederösterreich gibt Anwärter bekannt

Das UEFA Pro-Diplom ist eine der höchsten europäischen Auszeichnungen, die ein Trainer bekommen kann.

Niederösterreich hat nun seine Anwärter für dieses renommierte Diplom bekanntgegeben. Wer wissen will, wie der Fußball funktioniert und abschätzen möchte, welche Teams in naher Zukunft erfolgreich sein werden, sollte sich nicht zuletzt die Trainer und ihre jeweiligen Fähigkeiten ansehen. Positiv ist hierbei, dass auch Trainerinnen immer mehr an Einfluss gewinnen. Was es mit dem Pro-Diplom auf sich hat und wer zu den aktuellen Anwärtern aus Niederösterreich gehört, erläutert dieser Artikel.

Neben exzellenten Spielern haben auch erstklassige Trainer Einfluss auf den sportlichen Erfolg beim Fußball.

Trainerkompetenz als Erfolgsfaktor im Fußball

Die Kompetenz von Trainern ist für den Erfolg einer Fußballmannschaft extrem wichtig. Das zeigt sich zum Beispiel an den Trainern, die in den letzten Jahren ihre Vereine zum Sieg der Champions League geführt haben. So hat der FC Liverpool in der Saison 2018/2019 unter Jürgen Klopp das Turnier für sich entschieden. Klopp erreichte mit dem Verein zudem auch den Gewinn der englischen Meisterschaft 2020. In der Saison 2019/2020 gewann dann der FC Bayern München unter Hans-Dieter Flick das Champions-League-Finale – nur einer von vielen Erfolgen der Mannschaft mit Flick als Trainer, denn 2020 holten sie darüber hinaus auch die Meisterschaft, den nationalen Pokal, den nationalen Supercup, den UEFA Super Cup und die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft. Als Co-Trainer beim DFB konnte Flick darüber hinaus die WM 2014 und die Vize-WM 2008 zu seinen Erfolgen zählen. Auch Thomas Tuchel, der 2020/2021 den FC Chelsea zum Sieg der Champions League führte, kann daneben bereits einige weitere Erfolge als Trainer aufweisen, etwa der Sieg des UEFA Supercup. Er wurde sogar zum FIFA-Welttrainer des Jahres 2021 gewählt.



Diese Top-Vereine mit ihren erfolgreichen Trainern sind auch in der aktuellen Champions League vertreten, hier befinden sich aktuell nur Coaches der Weltspitze im Wettbewerb. Deren Einfluss auf den Erfolg einer Mannschaft kann somit gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Erst die Kombination aus talentierten Spielern und professionellen Trainern führt dazu, dass ein Team effizient spielt und sowohl national als auch international Erfolge erzielt. Betrachtet man die Quoten der Buchmacher für Fußball Wetten, wird Manchester City als wahrscheinlichster Sieger eingeschätzt, dicht gefolgt vom FC Liverpool. Die Trainer Pep Guardiola und Jürgen Klopp gehören seit einigen Jahren zu Weltspitze und wissen stets das Maximum aus ihrem Team herauszuholen. Auch Julian Nagelsmann kann sich mit Bayern München potenziell seinen ersten ganz großen Titel im internationalen Fußball sichern.

Die Folge dieser Entwicklung ist, dass fähige Trainer mittlerweile ähnlich heiß begehrt sind wie erstklassige Spieler. Viele Vereine reißen sich um Trainer mit einer hohen Trainerkompetenz und sind bereit, große Summen für die Coaches zu zahlen – wie das Beispiel Nagelsmann zeigte. Der junge Coach wurde vom deutschen Rekordmeister für stolze 25 Millionen Euro gekauft, der gleiche Betrag, der einst für Arjen Robben bezahlt wurde. Das Interesse der Branche und der gesamten Medien ist somit nicht nur auf die Teams und ihre Spieler beschränkt, sondern nimmt immer mehr auch die Trainer in den Blick. Je nachdem, wie ein Trainer eingeschätzt wird, hat dies Auswirkungen auf die Prognosen und Einschätzungen für laufende oder bevorstehende Turniere. Entsprechend diversifiziert ist das Anforderungsprofil, das Trainer heutzutage erfüllen müssen.

Das UEFA-Pro-Diplom als höchste Auszeichnung für Trainer



Das UEFA-Pro-Diplom ist eine der höchsten Trainerqualifikationen, die die UEFA zu vergeben hat. Die UEFA hat konkrete Ausbildungsstandards aufgestellt, die bei der Ausbildung von Trainern zum Tragen kommen. Das Ziel ist es, in allen UEFA Mitgliedsverbänden einheitliche Standards zu etablieren, um so sicherzustellen, dass alle Coaches exzellent ausgebildet sind und ihren Spielern die besten Trainingsangebote und Taktiken anbieten können. Aktuell entwickelt sich die Ausbildung für das UEFA-Pro-Diplom weg von reiner Taktik und Methodenkompetenz und nimmt die einzelnen Trainer in den Blick. Das Ziel ist es, ihre persönliche Entwicklung zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, individuelle Stärken auszubauen und vorhandene Schwächen zu eliminieren.

Der UEFA kommt es darauf an, Standards kontinuierlich zu verbessern und sicherzustellen, dass Trainer die nötigen Kompetenzen besitzen, um ihrer Arbeit nachgehen zu können. Aus diesem Grund werden Lizenzen immer nur für einige Jahre ausgestellt und müssen dann erneuert werden. Zudem finden regelmäßige Evaluierungen statt, um die Trainerkompetenz zu ermitteln. Wer an einem Kurs teilnehmen möchte, an dessen Ende das UEFA-Pro-Diplom steht, muss zahlreiche Zulassungskriterien erfüllen. Insbesondere werden die Trainerkompetenz, die Fachkompetenz, die Methodenkompetenz, die soziale Kompetenz, die Selbstkompetenz und die Vermittlungskompetenz in den Blick genommen.

Niederösterreichs Anwärter



© pixabay.de 12019 CCO Public Domain Zwei Fußballspieler kämpfen um einen Ball. ×

Insgesamt 21 Trainerinnen und Trainer aus Niederösterreich nehmen in diesem Jahr an der Ausbildung zum UEFA-Pro-Diplom teil.

In diesem Jahr dürfen 21 Trainerinnen und Trainer aus Niederösterreich am UEFA-Pro-Diplom teilnehmen. Sie setzen hierbei unterschiedliche Schwerpunkte und freuen sich auf jeweils andere Teile der Ausbildung. Zu den Auserwählten gehören unter anderem Denis Baraznovski, der Cheftrainer bei der U18 AKA SV Ried sowie Co-Trainer beim ÖVB der U15 und U19 Nationalmannschaft. Außerdem dürfen Nikon El Maestro, der Co-Trainer bei Göztepe, Christian Heinle, der Co-Trainer beim SV Ried, sowie Stefan Helm, der Cheftrainer beim SKN St. Pölten, an der Ausbildung teilnehmen.

Des Weiteren haben Jürgen Kerber, der Cheftrainer von AKA Rapid U18, Franz Maresch, der Individualtrainer bei Rapid II, und Rainer Müller, der Videoanalyst beim Wolfsberger AC die Möglichkeit bekommen, dass Pro-Diplom zu erwerben. Renè Poms, der Co-Trainer beim NK Osijek in Kroatien, Thomas Sageder, der Co-Trainer von AKA RB Salzburg U18, und Mohamed Sahli, der Co-Trainer von Wolfsberger AC, sind ebenfalls in der Riege der Trainer, die an der Ausbildung zum Pro-Diplom der UEFA teilnehmen dürfen.

Weitere Anwärter auf das Pro-Diplom sind Jürgen Säumel, der Co-Trainer der österreichischen Nationalmannschaft, Jörg Schirgi, der Trainer des SC Kalsdorf, Cem Sekerlioglu, der Co-Trainer beim FK Austria Wien und Philipp Semlic, der Cheftrainer beim SV Lafnitz. Ferner hat Niederösterreich bekannt gegeben, dass Maximilian Senft, der Cheftrainer beim SC Pinkafeld und beim FC Südburgenland, Joachim Standfest, der Cheftrainer von AKA FK Austria Wien U18, Manuel Takacs, Cheftrainer bei den Juniors OÖ, und Roman Wallner, der Cheftrainer vom Salzburger AK 1914 zu den Teilnehmern gehören.

Nicht zuletzt haben auch Maria Wolf, die sportliche Leiterin beim Frauen Nachwuchs von FK Austria Wien, Ognjen Zaric, der Co Trainer vom FC Basel, und Goran Zvijerac, der Cheftrainer bei den SKN St. Pölten Juniors, das Privileg, an der Ausbildung zum Pro-Diplom teilnehmen zu dürfen.

Die Frauenquote in hochklassigen Trainerteams wächst



Mit Maria Wolf gibt es eine weibliche Anwärterin auf das Pro-Diplom der UEFA. Die Frauenquote in hochkarätigen Trainerteams nimmt kontinuierlich zu, was sich auch an der Ausbildung der UEFA zeigen soll. Zudem wird an der Aufstellung der Trainerinnen und Trainer, die sich in diesem Jahr um das UEFA-Pro-Diplom bemühen, deutlich, dass in Österreich auch ausländische Trainer eine gute Chance haben, Trainerqualifikationen zu erwerben und ein besseres Standing in der Branche zu bekommen.

Es wird sich zeigen, wie groß die Strahlkraft ist, die Maria Wolf in ihrer Trainerrolle verkörpern kann. Sie ist nach Irene Fuhrmann, die aktuell ÖFB-Teamchefin ist, erst die zweite Frau, die an dieser höchsten Trainerinnenausbildung Österreichs teilnimmt. Ihre Arbeit und ihre Trainerkompetenzen könnten aber zu einer Pionierarbeit werden, die es anderen Frauen ermöglichen, im Trainerberuf Fuß zu fassen. Der Erfolg weiblicher Mannschaften spricht dafür, dass weibliche Kompetenz der Fußballbranche guttut.