Rückschlag für Pöltl & San Antonio

Im Rennen um einen Playoff-Platz kassierte San Antonio einen Rückschlag.

Nach zuletzt drei Siegen in Folge hat es für die San Antonio Spurs wieder eine Niederlage gesetzt. Die Texaner verloren bei Miami Heat 111:116. Jakob Pöltl verzeichnete sechs Punkte, sieben Rebounds sowie je zwei Assists, Steals und Blocks in 28:41 Minuten Spielzeit. Miami legte mit einem 17:0-Run auf 84:74 von der 32. bis zur 37. Minute den Grundstein zum 600. Sieg von Coach Erik Spoelstra in der regulären NBA-Saison. Die von Dejounte Murray mit einem Triple-Double (22 Zähler, elf Assists, zehn Rebounds) angeführten Spurs kamen im Finish nur mehr auf drei Punkte heran. "Wir waren dran, konnten sie aber im Schlussviertel zu selten stoppen", sagte Pöltl.



Als Nächstes prallen die Spurs auf die Boston Celtics. Bitter: Die Texaner müssen wohl für den Rest der Saison auf den am Knöchel verletzten Guard Derrick White verzichten.