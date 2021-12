Corona-Welle zwingt NFL zu Spielverschiebungen

Wegen zahlreicher Corona-Fälle in der NFL werden gleich mehrere Partien der Woche 15 verschoben.

Corona-Chaos in der NFL! Die größte Football-Liga der Welt muss in Week 15 einige Matches nach hinten verschieben. Das ursprünglich für Samstag angesetzte Matchup zwischen den Cleveland Browns und den Las Vegas Raiders wurde von den Liga-Verantwortlichen auf Montag 17:00 Uhr ET (23:00 Uhr MEZ) verschoben.

Grund dafür sind die zahlreichen Corona-Infektionen in den Reihen der Browns, die neben ihren beiden Quarterbacks Baker Mayfield und Case Keenum, auch auf Receiver Jarvis Landry und Defensive End Jadeveon Clowney verzichten müssen.

Zwei Sonntagspartien am Dienstag

Die beiden bisherigen Sonntags-Partien zwischen den Seattle Seahawks vs. Los Angeles Rams und dem Washington Football Team vs. Philadelphia Eagles werden zudem auf Dienstag verschoben. Beide Duelle finden parallel in der Nacht auf Mittwoch um 01:00 Uhr deutscher Zeit statt.