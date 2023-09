Fan (53) stribt nach Prügelei in NFL-Stadion

Das NFL-Spiel zwischen den New England Patriots und den Miami Dolphins wird von einer schrecklichen Tragödie überschattet. Ein 53-jähriger Patriots-Fan, Dale Mooney, verstarb während des Spiels im Gillette Stadium.

Während des letzten Viertels der Partie musste Mooney wegen eines medizinischen Notfalls von Rettungskräften behandelt und ins Krankenhaus gebracht werden. Leider konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Die örtlichen Behörden leiteten Ermittlungen ein, aber bisher wurden keine Anklagen erhoben.

Tragedy: A longtime #Patriots fan died at the game Sunday night after being punched by a #Dolphins fan and hitting his head on the ground, causing him to lose consciousness and never regain it.



