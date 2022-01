NFL-Legende Tom Brady tritt zurück

USA. Wie der US-Sport-Sender "ESPN" am Samstag berichtet, tritt die NFL-Quarterback-Legende Tom Brady zurück! Der Sender beruft sich auf mehrere Quellen. Brady spielte 22 Saisonen in der NFL, der höchsten amerikanischen Football-Liga und gewann sieben Titel.

Laut NFL-Network-Insider Ian Rapoport hat Tom Brady's Firma "TB12sports" das Karrierende auf Twitter inzwischen öffentlich gemacht.

Brady’s company weighs in with the first official announcement. https://t.co/ek3wuItktt