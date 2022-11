NFL: Raimann-Club feuert Trainer

Der 60-Jährige wird nach drei Siegen, einem Unentschieden und fünf Niederlagen von seinem Amt als Head Coach bei den Indianapolis Colts entbunden. Nach der 26:3-Pleite gegen die New England Patriots in Woche 9 zogen die Bosse die Reißleine und feuerten Raimanns Trainer.

Die Entscheidung kommt nicht überraschend, da die Colts über die vergangenen Wochen ideenlosen Football auf das Feld brachten. Sowohl Reich als auch General Manager Chris Ballard waren schon länger angezählt.

The Indianapolis Colts have parted ways with head coach Frank Reich.