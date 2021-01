'Oldie-Duell': Brady gegen Brees um NFL-Halbfinale

Brady und Brees kämpfen in der Nacht von Sonntag auf Montag (0.40) um das NFL-Halbfinale.

Tom Brady (43) oder Drew Brees (42) - welche Quarterback-Legende schafft es ins NFL-Halbfinale? In der Nacht auf morgen (0.40 Uhr) kommt es zum Duell der Tampa Bay Buccaneers mit den New Orleans Saints. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Star-Quarterbacks in den Play-offs. Die Favoritenrolle gehör t Brees und den Saints.

Brees hat im direkten Duell die Nase vorne

In der Regular Season krachten die Teams bereits zweimal aufeinander - zweimal gewann New Orleans. Das letzte gleich 38:3. Brady hat Rache geplant, auch wenn er sich mit Brees gut versteht. "Wir haben eine Freundschaft und Respekt für den anderen", bestätigte Brees. In den Play-offs gewann niemand mehr Spiele als Brady (31 Siege). Dazu ist er mit sechs Titeln Rekord-Superbowlsieger. Und: Er führte die "Bucs" zum ersten Mal seit 18 Jahren in die zweite Play-off-Runde.

Im direkten Duell hat allerdings Brees mit 5:3 Siegen die Nase vorne. Vor dem Hit bewies Brady großen Humor. Er postete eine Fotomontage auf Twitter, die ihn und Brees als alte Männer zeigt und schrieb: "Geschichte steht bevor." Dazu noch das Logo des History Channels. Brees kämpferisch: "Sie haben große Ambitionen. Aber die haben auch wir."