Sieg und Tor für Kasper, Rossi mit 3 Assists

Österreichs NHL-Legionäre Marco Kasper und Marco Rossi zeigten am Samstag starke Leistungen. Kasper erzielte ein Tor beim 2:0-Sieg der Detroit Red Wings, Rossi glänzte mit drei Assists bei der knappen 4:5-Niederlage der Minnesota Wild.

Marco Kasper war beim 2:0-Sieg der Detroit Red Wings gegen die Tampa Bay Lightning maßgeblich beteiligt. Der Klagenfurter erzielte in der 31. Minute das erste Tor seiner Mannschaft, nur wenige Sekunden nachdem er wegen einer Strafe wieder von der Strafbank zurückkehrte. Überragender Spieler der Red Wings war Goalie Cam Talbot, der 28 Schüsse abwehrte und der Gastmannschaft das erste „Shutout“ seit November 2023 bescherte.

Drei Assists von Rossi bei Wild-Niederlage

Während die Red Wings jubelten, musste Marco Rossi mit seinen Minnesota Wild eine knappe 4:5-Niederlage gegen die Calgary Flames hinnehmen. Der Vorarlberger zeigte dennoch eine starke Leistung und verbuchte drei Assists. Besonders spannend verliefen die letzten acht Minuten des Spiels: Nach einem 1:4-Rückstand der Flames fielen fünf Tore, das letzte davon durch Mats Zuccarello nur 27 Sekunden vor der Schlusssirene.

Statistiken der Österreicher

Marco Kasper hält nun bei sieben Toren und acht Assists in dieser Saison, während Marco Rossi bereits 17 Tore und 26 Assists verbucht hat. In der Spielzeit am Samstag stand Rossi 18:48 Minuten auf dem Eis, Kasper spielte 15:42 Minuten.