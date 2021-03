Wenn Sportausrüstung richtig Geld kostet:

So lässt sich das Ganze finanzieren

Wer mit einem Sport beginnt, der sucht gerne nach Angeboten und günstigem Equipment. Natürlich, wer nicht weiß, ob er es je über die erste Joggingrunde hinausschafft, der wird keine sündhaft teuren Schuhe kaufen. Und wer zum ersten Mal aufs Pferd steigt, der gibt auch keine 3.000 Euro für Lederreitstiefel aus, die notfalls nie wieder benutzt werden. Sobald der Sport aber feststeht, ist die Ausrüstung wichtig. Doch wie lässt sich diese nun finanzieren? Immerhin werden weder Sportschuhe noch Reit- oder Fahrradausstattung günstiger, nur weil der Sportweg eingeschlagen wird. Dieser Artikel gibt Tipps.



Home-Gym: Fitness in den eigenen vier Wänden

Sicher ist: Viele Heimsportler geben nicht einmal 50,00 Euro aus und sind damit bestens ausgestattet. Das Home-Gym richtet sich also nicht speziell an diejenigen, die mit Bodyweightübungen und häuslichen Hilfsmitteln arbeiten und sich fithalten. Bei ihnen reichen oft Yogamatte, Wasser- oder Bierkasten, ein paar Fitnessbänder.

Nein, das Home-Gym bezieht sich tatsächlich auf die Einrichtung eines heimischen Fitnessraums. Die Preisklasse kann variieren, doch diejenigen, die zu stark aufs Geld schauen, zahlen am Ende meist doppelt. Ein paar Einschätzungen:

- Geräte – es muss selten die Topklasse sein, doch gute Mittelklasse ist ratsam. Es kommt auch ganz auf das eigene Gefühl und auf die eigenen Wünsche an. Wer Fahrrad, Stepper und sonstige Geräte mit Fitnessuhren, Smartphones oder gar dem Smarthome verbinden möchte, der muss meist mehr zahlen. Preise: Zwischen 200,00 Euro und 2.000 Euro je Gerät.

- Bänke und Co. – Home-Sportler möchten sich meist ganzheitlich fit halten. Für die Bewegung fahren sie gerne Fahrrad oder gehen joggen, doch daheim darf das Programm nicht fehlen. Übungen mit dem Körpergewicht sind ab einem Punkt eingeschränkt, sodass Hantelbänke oder wenigstens Klimmzugstangen und Hanteln benötigt werden. Dieses Equipment ist meist günstiger, doch kosten Hantelbanken nicht selten 300,00 Euro aufwärts (mit mehreren Funktionen) und gute Hanteln haben ebenfalls ihren Preis.

Und wie lässt sich das eigene Home Gym finanzieren? Ein Ratenkredit kann die beste Wahl sein, da die Produkte selten aus einem einzigen Shop stammen und sich somit Ratenkäufe kaum lohnen. Ratenkredite in der benötigten Höhe gibt es heute recht viele, sodass gut verglichen werden kann.

Biking-Ausrüstung: Ratenkauf oft lohnend

Dieser Punkt trifft auch für Reitsportler zu. Der Ratenkauf lohnt sich schon aus diesem Grund, weil die Ausstattung beim Biking und Riding häufig aus einem einzigen Shop stammt, sodass die Kosten in einer einzigen Ratenzahlung gebündelt werden. Doch:

- Angebote vergleichen – ein gutes neues Fahrrad kann durchaus bis zu 10.000 Euro kosten, wenn auf Qualität und eine lange Laufleistung im sportlichen Bereich gesetzt wird. Für Reiter, die den reitbaren Untersatz schon besitzen, werden hohe Beträge durch die benötigten Sättel erreicht. Sportler müssen unbedingt die Angebote vergleichen und schauen, welche Produkte für sie (bei Reitern: und Pferd) die Besten sind.

- Zusatzausstattung – Radfahrer benötigen Kleidung, oft einen neuen Sattel, ein Schloss für das Fahrrad, Helm, Kleidung und mitunter Beleuchtungsmittel. Diese Stücke lassen sich oft in einem einzigen Shop finden, sodass Ratenkauf machbar ist. Auch das Zusatzequipment von Reitern kann mühelos in einem einzigen Shop gefunden werden.

Ratenkäufe lohnen sich immer, wenn große Bestellungen an einer einzigen Stelle getätigt werden. So bleibt die Verpflichtung gegenüber eines einzelnen Händlers bestehen und muss nicht auf mehrere Händler aufgeteilt werden. Wer als Sportler verschiedene Shops nutzt und dort höhere Bestellungen aufgibt, der sollte wiederum über den Ratenkredit nachdenken. Er erlaubt es, alle Rechnungen sogleich zu bezahlen, während der Kredit über eine einzelne Rate abbezahlt wird.

Fußballschuhe und Co.

Es gibt wohl keinen Sportler, der sich nicht mit der Zeit stückweise neu ausstatten muss. Fußball- und Joggingschuhe haben eine begrenzte Lebensdauer, Bekleidung verschleißt oder passt nicht mehr, praktisches Equipment wie Flaschen oder Sportbandagen verschleißen ebenfalls. Aber können diese Produkte auch mit einem Kredit bezahlt werden? Das wäre sicher möglich, allerdings lohnt es sich kaum. Der Ratenkauf bietet sich eher an:

- Geringer Aufwand – Ratenkäufe können gleich aus dem Kaufgeschehen selbst abgeschlossen werden. Die meisten Shops bieten den Service mit festen Konditionen an, sodass sich Kunden um nichts kümmern müssen.

- Kleine Summen – es lohnt sich kein Kredit von bis zu 500,00 Euro. Es gibt sie zwar, doch ist der Aufwand oft höher als der tatsächliche Nutzen. Fußballschuhe oder der neue Reithelm können also lieber via Ratenkauf gekauft werden.

- Wichtig – Ratenkäufe sind ein wenig tückisch. Da sie so einfach abschließbar sind, fallen sie oft erst nicht ins Auge. Kunden sollten also gezielt darauf achten, wo und welche Ratenkäufe sie abschließen. Eine einzelne Rate von 50,00 Euro fällt bei vielen nicht ins Gewicht. Wer allerdings in zehn Shops einkauft und überall einen Ratenkauf mit einer Rate von 50,00 Euro abschließt, der zahlt plötzlich monatlich 500,00 Euro.

Es gilt: Bei einzelnen Ausrüstungskäufen im überschaubaren Preisbereich ist der Ratenkauf die simpelste Lösung. Bei Großeinkäufen oder einer neuen Ausstattung im höheren Preisbereich bietet sich der Ratenkredit an. Die Händler können sogleich bedient werden und es muss monatlich nur an eine einzelne Rate gedacht werden.



Fazit – Sport ist teuer

Natürlich werden einzelne Sportarten immer wegen ihrer Kostengünstigkeit hervorgehoben. Doch selbst Jogger wissen, dass die Schuhe mächtig ins Geld gehen können. Wer einmal im Fachgeschäft war und eine Laufbandanalyse mitsamt Auswertung und Schuhwahl mitgemacht hat, der kennt das Problem. Andere Sportarten, die echtes Equipment voraussetzen, gehen schnell in die Tausende. Das betrifft auch das eigene Fitnessstudio zu Hause, der wer hier an der falschen Stelle spart, der verliert nicht nur den Spaß, sondern zahl am Ende doppelt. Doch gibt es für die Finanzierung von Sportartikeln durchaus mehrere Möglichkeiten. Ratenkäufe sind für einzelne Käufe und Anschaffungen bei einem einzelnen Händler sinnvoll, Ratenkredite für alle größeren Anschaffungen. Spätestens, wenn bei mehreren Händlern eingekauft werden muss, ist der Ratenkredit meist die sinnvollere und sicherer Lösung.