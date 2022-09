0:4 - Capitals verlieren bei Lakos-Abschied

Die spusu Vienna Capitals feiern zuerst Legende Lakos und müssen sich dann dem KAC mit 0:4 geschlagen geben.

Schon vor dem Startbully wurde es in der ausverkauften Halle (7.022) laut und emotional – die spusu Vienna Capitals verabschiedeten Vereins-Ikone Lakos, dessen Nummer 4 jetzt unter dem Dach hängt und nicht mehr vergeben wird.

© GEPA ×

© GEPA ×

„Er ist für mich der Inbegriff von Treue, Anständigkeit und im positiven Sinne des Kampfes“, sagte Präsident Schmid bei seiner Rede. Zum Abschluss gab es noch eine riesige Choreografie von den Fans.

© GEPA ×

© GEPA ×

Früher KAC-Doppelschlag

Danach leisteten sich die Caps einen kapitalen Fehlstart. Der KAC ging durch einen Doppelschlag von Lessio (3.) und Witting (4.) innerhalb von 61 Sekunden 2:0 in Führung. Die Wiener waren im ersten Heimspiel der Saison völlig von der Rolle. Erst in der 29. Minute gab es die ersten guten Möglichkeiten für die Caps. Jeweils Gregoire scheiterten an KAC-Goalie Dahm. So nützte Vallant einen neuerlichen Patzer der Wiener auf der Gegenseite zum 3:0 für die Klagenfurter (32.). Auch Hackl (33.) und Zimmer (35.) vergaben völlig alleine vor Dahm das erste Caps-Tor.

Doppelte Überzahl ohne Tor

Im Schlussabschnitt spielten die Caps für 1:55 Minuten sogar in doppelter Überzahl, doch auch diese Chance ließen sie aus. Der KAC wurde im Konter immer wieder gefährlich, Kraus fixierte mit einem Treffer ins leere Tor den 4:0-Endstand (60./EN). Für die Caps war es im zweiten Spiel die zweite Niederlage. Der Rekordmeister aus Kärnten durfte hingegen in der dritten Partie über den ersten Saisonsieg jubeln.

"Sie waren bereit zu spielen und wir nicht. Es hat den Eindruck gemacht, als hätten wir keine Energie und wir haben nicht als Gruppe gespielt. Erst ab dem zweiten Drittel haben wir wie ein Eishockey-Team ausgesehen", war Coach Barr sauer. Außerdem nahm er seine Top-Spieler in die Pflicht: "Sie müssen besser sein, sonst wird es schwierig zu gewinnen. Eigentlich sollten sie den anderen Spielern den Weg vorgeben und das tun sie nicht." Die Caps liegen jetzt als einziges punktloses Team am Tabellenende.