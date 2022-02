Caps unterliegen Salzburg 3:5

Die spusu Vienna Capitals müssen sich im Schlagerspiel Red Bull Salzburg 3:5 geschlagen geben. "Sie haben härter gearbeitet als wir, wollten den Sieg mehr. Das ist nicht akzeptabel", war Caps-Coach Barr sauer.

Die Ausgangslage war klar: Mit einem Sieg nach 60 Minuten und einer Niederlagen von Znaim in regulärer Spielzeit beim KAC wäre die Play-off-Teilnahme der Caps fix gewesen. Den besseren Start hatte allerdings Salzburg. Zuerst scheiterte Järvinen an Starkbaum (5.), dann Ex-Caps-Stürmer Schneider in Unterzahl an der Stange (6.). Während die Wiener eine doppelte Überzahl (41 Sekunden) nicht ausnutzen konnten, brachte Brennan die Bullen im Powerplay 1:0 in Führung (17./PP).

Die einwöchigen Pause (Spiele gegen Dornbirn und Villach abgesagt) war den Caps anzumerken. "Wir waren eingerostet", sagte Coach Barr. So legte Sheppard mit einem Fehlpass auf Loney das 0:2 auf (25.), nur Augenblicke später erhöhte der Ex-Caps-Torjäger auch noch auf 0:3 (27.). Die Caps blieben im Spiel, Lowry verkürzte auf 1:3 (29./PP). Und als mit Nissner erneut ein ehemaliger Wiener auf 1:4 stellte (37./PP), gelang Sheppard postwendend das 2:4 (38.).

Anders als vor zwei Wochen, als die Wiener im Schlussdrittel nach einem 0:2 noch 3:2 siegen konnten, gelang am Dienstag kein Comeback. Der 17-jährige Auer sorgte mit seinem ersten Liga-Treffer und dem 2:5 für die Entscheidung (56.). Das 3:5 von Lowry (59./PP) kam zu spät. Damit haben die Caps ihre erste Chance auf die fixe Play-off-Teilname vergeben. Außerdem setzte sich Znaim beim KAC ohnehin mit 1:0 nach Penaltyschießen durch.

"Ein paar Spieler sind einfach nur herumgestanden, haben nicht ihre Top-Leistung gezeigt. Wir benötigen aber alle, um zu siegen", fand Barr klare Worte. Schon am Donnerstag geht es für seine Mannschaft in Laibach weiter. Barr: "Wir wissen, dass wir Punkte benötigen."

Unterdessen dürfte sich Salzburg für die Play-offs die Dienste von Linz-Torjäger Lebler gesichert haben. Der Liga-Krösus will um jeden Preis den Meistertitel holen. Bei den Caps könnte Dornbirns Schwinger andocken.