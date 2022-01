Farce um Capitals-Spiel

Große Aufregung vor dem Spiel der Vienna Capitals am Freitag in Laibach: Die Wiener verzeichnen mehrere Coronafälle, doch eine Verschiebung kam für die Liga nicht infrage.

„Wir haben aktuell vier Spieler, bei denen der Corona-Virus nachgewiesen wurde. Zwei weitere weisen Grippe-Symptome auf. Nach meinen Informationen kann in so einem Fall bei der Liga eine Spielverschiebung beantragt werden, was wir auch getan haben. Doch wir müssen spielen“, kann es Caps-Coach Dave Barr nicht glauben. Noch dazu sind Charlie Dodero und Brody Sutter derzeit verletzt. Mit lediglich 9 Stürmern und 7 Verteidigern geht es am Freitag gegen Laibach.

Die Caps kontaktierten die Liga und wollten das Spiel verschieben. Die Covid-Kommission, die anhand einer Empfehlung der Ärzte-Kommission entscheidet, lehnte das ab. Zum Vergleich: Laibach hatte zuletzt einen Coronafall, das Team musste in Quarantäne und alle Spiele der Slowenen wurden ausgesetzt. Auch Salzburg musste am 9. Jänner in Wien nicht antreten, obwohl das Team nur drei Coronafälle hatte.

„Wenn ich mir vorangegangene Entscheidungen bezüglich anderer Teams dazu genauer anschaue, dann ist diese Entscheidung so für mich nicht nachvollziehbar und die sportliche Ungleichbehandlung eklatant“, war Barr sauer.