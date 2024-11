Vienna Capitals holten Ex-NHL-Stürmer Cramarossa

Die Vienna Capitals haben im Angriff einen Legionärstausch vorgenommen.

Die Wiener, die in der ICE-Eishockeyliga auf Rang acht liegen, haben sich von Jason Willms getrennt und durch dessen kanadischen Landsmann Joseph Cramarossa ersetzt.

Kanadier ersetzt Willms, der abgegeben wurde

Der 32-Jährige hat 68 Spiele in der NHL absolviert, war bei Iowa Wild in der AHL Teamkollege von Marco Rossi und hat in der vergangenen Saison für die Löwen Frankfurt gespielt.

Willms war in 16 Partien für die Caps nur auf ein Tor und zwei Assists gekommen.