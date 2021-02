ÖSV als Leader bei Entscheidung in Team-Kombi

Österreich hat sich im Springen eine klaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz erkämpft.

Die österreichischen Kombinierer Lukas Klapfer, Johannes Lamparter, Mario Seidl und Lukas Greiderer liegen nach dem Springen des Normalschanzen-Teambewerbs der WM in Oberstdorf in Führung. Das ÖSV-Quartett geht am Sonntagnachmittag (ab 15.00 Uhr hier im sport24-LIVE-Ticker) mit 25 Sekunden Vorsprung auf Deutschland in den Langlauf über 4 x 5 km. Dritter ist Japan (+30 Sek.) gefolgt von Top-Favorit Norwegen (35).

"Wir haben alle einen exzellenten Job auf der Schanze gemacht", sagte Lamparter über den geglückten Auftakt. "Wir sind die, die agieren können und nicht reagieren müssen", sah Klapfer die Ausgangsposition positiv. Seidl war über seinen 106-m-Sprung glücklich: "Ich habe auf der Schanze wieder zu meiner alten Stärke gefunden." Greiderer legte gar mit dem Männer-Schanzenrekord von 108,0 m nach. "Ich bin echt erleichtert, dass mir so ein guter Sprung geglückt ist. Besser hätte ich es mir nicht wünschen können."

