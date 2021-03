Stefan Kraft springt auf der Großschanze zu Gold und krönt sich vor Robert Johansson (NOR) und Karl Geiger (GER) zum Weltmeister.

Der ÖSV bleibt bei der Nordischen WM im Goldrausch: Nur einen Tag nach der Goldsensation von Kombi-Ass Johannes Lamparter schlägt auch Super-Adler Stefan Kraft im Einzel zu. Der 27-Jährige Tiroler fliegt auf der Großschanze der Konkurrenz davon und springt mit 134 Metern auf Platz 1. Es ist nach Lahti 2017 (Normal- und Großschanze) bereits der dritte Einzel-WM-Titel für Kraft. Er schreibt damit als erster Österreicher mit drei Einzel-Goldenen bei Nordischen Weltmeisterschaften rot-weiß-rote Sportgeschichte.

Kraft schon in Quali und 1. Durchgang nicht zu schlagen

Nach dem enttäuschenden Platz 10 auf der Normalschanze am vergangenen Samstag kann Kraft nun vom obersten Stockerl lachen. Seine Medaillen-Ambitionen machte er bereits in der Quali deutlich und sprang Höchstweite. Diesen Schwung nahm er auch in den Bewerb mit: Mit einem Sprung über 132,5 Meter brachte er sich vor Robert Johansson (NOR) und Landsmann Daniel Huber auf Goldkurs.

Tiroler gelingt auch in Entscheidung Höchstweite

Im zweiten Durchgang blickte alles auf den Führenden - und der ließ sich die Goldene nicht mehr nehmen. Kraft gelang mit einem erneut starken Sprung über 134 Metern abermals Höchstweite. Bereits nach der Landung riss der Überflieger die Arme in die Höhe und stieß einen Jubelschrei in den Nachhimmel von Oberstdorf. Nach wenigen Sekunden war der Triumph offiziell: Die grüne 1 leuchtete auf, Kraft war der neue Weltmeister! Es ist die bereits dritte Goldene für Österreich bei der Nordischen WM. Die restlichen Adler hatten das Nachsehen: Daniel Huber (8.) verpasste das Podest schlussendlich ebenso wie Jan Hörl (10.) und Philipp Aschenwald (11.).

Kraft: "Es ist ein Wahnsinn"

Kraft konnte seinen Triumph erst selbst kaum glauben: "Ich war am Ende des Sommers so weit weg mit meinen Rückenproblemen", blickte er auf seine jüngste Verletzungsmisere zurück. "Ich habe gewusst, ich darf nicht zurückstecken, muss voll attackieren. Das jetzt alles so aufgeht, ist ein Wahnsinn", freute sich der 27-Jährige.