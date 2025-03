Kristoffersen-Double krönt Hirscher-Geburtstag, Feller Dritter

Doppelsieg für Norwegen und Van Deer - am 36. Geburtstag von Skifirmen-Boss Hirscher.

Henrik Kristoffersen gewann am Tag nach dem RTL auch den Slalom in Kranjska Gora, Timon Haugan wurde am Sonntag Zweiter (+0,17). Manuel Feller schaffte es als Dritter aufs Podest (+0,23).

Nach dem bitteren 4. Platz bei der Heim-WM in Saalbach verbesserte sich Feller am Sonntag bei der Slalom-Revanche in Kranjska Gora vom 6. Platz im 1. Durchgang (ex aequo mit Kristoffersen) auf Rang 3. Weltmeister Loic Meillard (SUI) hingegen fiel von 1 auf 4 zurück - eine Hundertstel hinter den ÖSV-Star.

"Ich bin am Start zweimal am Schuh weggerutscht, trotzdem ist sich noch ein starkes Rennen ausgegangen", war Feller zufrieden. Fabio Gstrein wurde Siebenter (+0,58), Michael Matt Zwölfter (+1,17)

Marco Schwarz flog nach Halbzeit-Platz 23 im 2. Lauf raus.

ÖSV-Herren seit 34 Rennen ohne Sieg

Trotzdem bleiben die ÖSV-Herren neun Rennen vor Schluss noch immer ohne Sieg. Saisonübergreifend fährt die Truppe von Cheftrainer Marko Pfeifer seit bereits 34 Rennen einem vollen Erfolg hinterher.

Kristoffersen baute Slalomweltcup-Führung aus

Zehn Jahre nach seinem ersten Sieg in Kranjska Gora feierte Kristoffersen im slowenischen Klassiker-Ort seine Weltcup-Siege Nr. 33 und 34 und baute seine Führung im Slalom-Weltcup aus und hat jetzt 77 Punkte Vorsprung auf Clement Noel (FRA). Zudem verhinderte der Norweger, dass Marco Odermatt der vierte Gesamtweltcup-Triumph in Folge auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen ist. So hat der Schweizer beim kommenden Speed-Wochenende in Kvitfjell (2 Abfahrten, ein Super-G) die Chance, den Sack zuzumachen.