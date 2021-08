Hirscher: Erstes Foto nach der Trennung

Marcel Hirscher ist nach seinem Beinbruch zurück im Training. Es ist zugleich das erste Foto nach der Trennung von Laura (32).

Marcel Hirscher hat sich bei seinem Motocross-Abenteuer bei der Enduro-Rallye "Red Bull Romaniacs" das linke Bein gebrochen. Für längere Zeit das Bein hochheben ist aber nichts für den ehemaligen Ski-Star. Nun will er mit Klimmzügen zumindest eine Kleinigkeit für sein sportliches Wohlbefinden tun. "I'm pushing back!", schreibt er unter seinem Instagram-Post.

Nach der Trennung von Ehefrau Laura ist es zudem das erste Foto, was er öffentlich postet. Und was bietet sich besser an, als einen Beziehungskrach mit Sport zu vergessen und den Kopf frei zu bekommen ...