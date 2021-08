Liebes-Aus! Marcel Hirscher und Laura sind getrennt

Ski-Star Marcel Hirscher und seine Langzeit-Partnerin Laura haben sich nach zwölf Jahren getrennt.

„Sie hat mich als Nobody kennengelernt. Sie ist mit mir den gesamten Weg gegangen. Ohne Laura würde es all diese Kugeln und Medaillen nicht geben“, resümiert der Ski-König über die gemeinsame Zeit. Seit Wochen kursierten Gerüchte, dass es zwischen den beiden kriselt. Ski-Superstar Marcel Hirscher bestätigte nun die Trennung von seiner Langzeit-Partnerin: „Wir gehen in gutem Einvernehmen auseinander und bitten jetzt, unsere Privatsphäre zu respektieren“, so der inzwischen pensionierte Sportler. 2009 wurden die beiden Turteltauben ein Paar. Sie lernten sich im gemeinsamen Freundeskreis kennen, heirateten im Juni 2018 und und feierten im Oktober desselben Jahres die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes.

Erst Beinbruch, jetzt Herzschmerz

So turbulent wie die letzten Wochen hatte sich Marcel Hirscher seine Ski-Pension wohl wahrlich nicht vorgestellt. Am Mittwoch landete der 32-Jährige bei seiner Premiere bei der Motorrad-Rallye Red Bull Romaniacs mit gebrochenem Wadenbein im Spital - und am Sonntagabend wurden nun auch noch die traurige Nachricht über die Trennung öffentlich.