Konstantin Komarek hat mit Lulea im rein schwedischen Halbfinale der Champions Hockey League ein 2:2 im Hinspiel gegen Frölunda geholt.

Der Wiener agierte am Dienstag in der dritten Linie der Gäste. Lulea lag knapp drei Minuten vor der Schlusssirene voran, ehe den Hausherren aus Göteborg der Ausgleich glückte. Das Rückspiel steigt in einer Woche (17. Jänner) in Lulea. Das zweite Halbfinale bestreiten Tappara Tampere und der EV Zug, die Finnen siegten am Dienstag mit 2:0.