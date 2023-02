Die Slowakin Petra Vlhova verzichtet bei der alpinen Ski-WM in Courchevel und Méribel auf eine Teilnahme an der Kombination am kommenden Montag (11.00 und 14.30 Uhr/live ORF 1).

Die Silbermedaillen-Gewinnerin der letzten beiden Weltmeisterschaften in dieser Disziplin will sich voll und ganz auf den Slalom und den Riesentorlauf konzentrieren. Sie habe ganz einfach zu wenig Speed-Trainings absolviert, begründete Vlhova.