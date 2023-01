Langläuferin Teresa Stadlober hat ihr Weltcup-Comeback nach der Tour de Ski und anschließender Krankheitspause durchaus erfolgreich beendet.

Nach ihrem zwölften Platz am Samstag über 10 km Skating konnte sie am Sonntag im 20-km-Massenstart-Bewerb zulegen und landete auf Rang acht. Der Sieg ging wie schon tags zuvor an die Schwedin Ebba Andersson, die 22,1 Sekunden vor der Finnin Kerttu Niskanen und 1:20,4 Minuten vor Astrid Öyre Slind triumphierte.