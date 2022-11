Adler grreifen auf ungewohntem Terrain nach Startsieg

Am Samstag startet die Skisprung-Saison mit einer ganz besonderen Premiere.

Früher als jemals zuvor fällt am Samstag der Startschuss für die Skisprung-Saison. Sowohl die Frauen (ab 12 Uhr im Sport24-Liveticker) als auch die Männer (ab 16 Uhr im Sport24-Liveticker) heben in den ersten von zwei Einzelbewerben in Wisla ab. Kurios: Der Aufsprung auf Matten feiert seine Premiere im Weltcup. Der Anlauf erfolgt auf einer Eisspur.

Skisprung-Rennleiter Sandro Pertile berichtete von einem Deal, den man mit den Veranstaltern geschlossen habe. „Unsere Abmachung mit den Polen war: Ihr spart das Geld für die Energie, dafür investiert ihr das Geld in die Frauen. Das ist eine super Lösung.“ Zuvor hatte Polen noch keinen Frauen-Weltcup organisiert.

ÖSV mit Spezialtraining für das Hybrid-Springen

Die ÖSV-Stars haben sich auf diesen ungewöhnlichen Bedingungen schon vergangene Woche in Innsbruck eingesprungen. Frauen-Cheftrainer Harald Rodlauer hat dabei einen guten Eindruck von seiner Truppe gewonnen: „Die Mädels brennen auf den Auftakt, sie haben gut gearbeitet.“

Männer-Cheftrainer Andreas Widhölzl: „Wir haben eine gute, stabile Mannschaft, die jederzeit gewinnen kann von den Einzelathleten her.“