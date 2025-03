Showdown am Samstag: ÖSV-Adler fordern Prevc

Am Samstag um 17:00 Uhr geht es beim Skifliegen in Vikersund um den Sieg. Sechs Österreicher haben sich für den Hauptbewerb qualifiziert, darunter Stefan Kraft, der sich in der Qualifikation Platz zwei sicherte.

Stefan Kraft hat sich mit 226 Metern in der Qualifikation eine starke Ausgangsposition verschafft. Nur Domen Prevc war mit 236 Metern besser. Der Salzburger profitierte dabei von günstigen Windbedingungen, während andere Springer mit wechselnden Verhältnissen zu kämpfen hatten. "Wenn er einen Fehler macht, werden wir da sein", sagte Kraft über den Slowenen.

Sechs Österreicher im Hauptbewerb

Neben Kraft schafften fünf weitere ÖSV-Adler den Sprung in das Finale. Jan Hörl landete mit 215 Metern auf Platz sechs, Manuel Fettner wurde Zehnter. Weltcup-Leader Daniel Tschofenig sprang auf Rang 15. Michael Hayböck (28.), Maximilian Ortner (31.) und Stephan Embacher (33.) komplettieren das starke österreichische Aufgebot.

Tschofenig hofft auf faire Bedingungen

Die Bedingungen waren in der Qualifikation ein entscheidender Faktor. Vor allem Daniel Tschofenig, der in dieser Saison bereits konstant starke Leistungen zeigte, beklagte das Wetterpech. "Das ist natürlich bitter, da war das Glück in letzter Zeit oft nicht auf meiner Seite", sagte der Kärntner im ORF-Interview.

Raw-Air-Serie endet am Sonntag

Der Bewerb am Samstag ist das zweite Springen der Raw-Air-Serie. Am Sonntag folgt der Abschluss des Wettbewerbs mit einem weiteren Skifliegen. Doch zunächst liegt der Fokus auf dem Showdown am Samstag, bei dem Kraft & Co. um Top-Platzierungen kämpfen.