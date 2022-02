Der Anfang Jänner in Sapporo abgesagte Weltcup der Skispringerinnen wird in Lillehammer nachgetragen.

Wie der Internationale Skiverband am Donnerstag bekannt gab, wird am 2. März (19.00 Uhr) in Norwegen gesprungen. Die Frauen-Konkurrenz wird im Rahmen der Raw-Air-Serie ausgetragen.