Ski-Weltcup nimmt Fahrt auf - ÖSV-Star im Fokus

Heute beginnt die Qualifikation für Wisla (POL) - ÖSV-Star Stefan Kraft ist optimistisch und trotz erschwerter Vorbereitung heiß auf den Weltcup-Auftakt.

Mit der Quali am Freitag für den Weltcupauftakt ins Wisla wird der Skisprung-Winter eingeläutet. Stefan Kraft will gleich ein Ausrufezeichen für den Einzelbewerb am Sonntag setzen. Der amtierende Gesamtweltcupsieger hat sich trotz schwieriger Umstände hohe Ziele gesetzt: "Mein Ziel ist immer, einer der besten Skispringer zu sein. Ich fühle mich echt bereit für den Start und glaube, dass wir sehr gut gearbeitet haben."

Bei den jüngsten Trainingskursen gab Kraft im Team der Österreicher den Ton an. Jedoch fehlt aufgrund von der aktuellen Corona-Situation der internationale Vergleich. Nur ein einziger Bewerb im Sommer-Grand-Prix wurde ausgetragen, in der Vorbereitung mussten die ÖSV-Adler ohnehin unter sich bleiben. "Daher ist es schwierig zu sagen, wo man steht", sagt Kraft.

Trainingsrückstand ist aktuell kein Problem

Ein weiteres Fragezeichen steht hinter der körperlichen Fitness des 27-Jährigen. Denn im Sommer sei es ihm drei Mal im Rücken "eingeschossen". Der Salzburger reagierte: "Ich habe das Krafttraining zurückgeschraubt und 200 bis 300 Sprünge weniger absolviert." Der Trainingsrückstand sei aktuell nicht störend, jedoch: "Die Frage ist, wie es im Februar oder März ausschaut." Bisher habe ihm das Krafttraining immer geholfen, die gesamte Saison gut durchzuhalten.