Diese Ski-Stars schwänzen Parallel-Bewerb

Einige Ski-Stars haben beschlossen nicht zum Parallelslalom anzutreten.

Angesichts des eng getakteten Zeitplans in der zweiten Woche der Ski-WM in Cortina werden gleich mehrere namhafte Techniker auf den Parallel-Bewerb am Dienstag (Finale ab 14 Uhr im sport24-LIVE-Ticker) verzichten. Bei den Herren fehlt der bisher zweimalige Medaillengewinner Alexis Pinturault aus Frankreich ebenso wie der Norweger Henrik Kristoffersen, bei den Damen "schwänzen" sowohl die Gold- als auch die Bronze-Gewinnerin der Kombination, Mikaela Shiffrin und Michelle Gisin, den Event.

Die US-Amerikanerin Shiffrin hatte vor WM-Beginn entschieden, nur in Super-G, den sie mit der Bronzemedaille beendete, Kombination, Riesentorlauf und Slalom anzutreten. Gisin wird voraussichtlich nach Starts in Abfahrt und Super-G ebenfalls noch den Riesentorlauf und den Slalom bestreiten. "Meine Zuneigung ist sehr, sehr gering zum Parallel. Ich kann es auch eigentlich nicht so gut", sagte die Schweizerin am Montag.