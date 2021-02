'Blacky': Mein Plan für die WM

Überflieger Marco Schwarz hat bei seiner 3. Weltmeisterschaft Großes vor.

Ausgeruht und blendend gelaunte stellte sich Marco Schwarz am Montag im Hotel Bellevue in Cortina den Fragen der Medien. "Ich bin bereit", stellt er mit verschmitztem Lächeln klar. Unser Medaillen-Hamster von vor zwei Jahren in Aare (1 x Silber, 2 x Bronze) will auch in Cortina groß abräumen. "Wenn man bei einer WM am Start steht, ist immer eine Medaille das Ziel", so der Kärntner.

Intensive zweite Woche

Schwarz ist mit breiter Brust angereist, kommt mit sieben Podestplätzen (alle im Slalom) und Siegen in Adelboden und Schladming. Seinen ersten Start absolviert er in der Kombination. Extra dafür legte der Wengen-Sieger von 2019 noch zwei Speed-Trainingstage in Tarvis ein. Nachdem die Kombi erst am Montag stattfindet, wartet auf Schwarz eine intensive zweite WM-Woche: Kombi, RTL und Slalom sind fix, einen Start in den Parallel-Events lässt er offen.