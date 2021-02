ÖSV-Asse brauchen Mini-Wunder im Riesentorlauf

Schwarz, Feller & Co. sind die krassen Außenseiter - Gold-Favorit ist Franzose Pinturault.

ab 10 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker, 2. DG ab 13:30) und dem abschließenden Slalom am Sonntag bleiben uns noch zwei Chancen auf Gold. Vincent Kriechmayr in Super-G und Abfahrt, Marco Schwarz in der Kombi – unsere Herren sind die Gold-Abräumer dieser WM in Cortina. Drei Goldene für die Ski-Männer gab es zuletzt bei der WM 2005 in Bormio. Vier wäre eine historische Premiere – mit dem Riesentorlauf () und dem abschließenden Slalom am Sonntag bleiben uns noch zwei Chancen auf Gold.

Schwarz: "Bin hier, um eine Medaille zu holen"

Während diese im Slalom durchaus im Bereich des Möglichen ist, braucht es heute wohl ein Wunder. Denn: Seit dem Karriereende von Superstar Marcel Hirscher stand kein Österreicher mehr am RTL-Podest. Noch dazu war von unserem Quartett Manuel Feller, Marco Schwarz, Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner nur Ersterer schon am RTL-Weltcuppodest, als zweite 2017 in Garmisch.

Dennoch stellt Kombi-Weltmeister Schwarz klar: „Wir sind bei einer WM, da zählen nur die ersten drei Plätze – ich bin hier, um Medaillen zu holen.“ Die beste Saisonplatzierung des Kärntners ist ein 12. Platz in Adelboden.

Feller hat einen 11. zu Buche stehen, freut sich auf seinen ersten WM-Einsatz: „Ich werde voll attackieren, dann schauen wir, was rauskommt.“

Leitinger, zuletzt 8. in Adelboden und WM-Silbermedaillengewinner im RTL von 2017, ergänzt: „Es zählt nur voller Angriff.“ Zu schlagen gilt es heute vor allem den 3-fachen Saisonsieger Alexis Pinturault.