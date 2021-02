Nach dem ersten Durchgang beim Herren-Slalom bei der Ski-WM in Cortina führt völlig überraschend Adrian Pertl.

ÖSV-Überraschungsmann Adrian Pertl geht als Führender in den zweiten Durchgang beim Slalom der Herren bei der Ski-WM in Cortina! Von den vier ÖSV-Startern war Pertl noch am wenigsten eine Medaille zugetraut worden, doch Pertl knallte mit einem überragenden Lauf die Bestzeit in den Schnee. Er führt 14 Hundertstel vor Alex Vinatzer (ITA) und 16 Hundertstel vor Sebastian Foss-Sloevag (NOR).

Der zweite Durchgang ab 13:30 LIVE - Hier im Sport24-LIVE-Ticker



Die großen Favoriten lauern auf den Rängen fünf bis acht. Noel, Kristoffersen, Pinturault und der zweitbeste ÖSV-Läufer Kombinationsweltmeister Marco Schwarz liegen in Schlagdistanz. Schwarz hat auf Rang 8 liegend 57 Hundertstel Rückstand auf Pertl.

Michael Matt lag nach 20 Läufern auf Rang 12, Feller verpatzte seinen Lauf und kam nur auf Rang 18.

In der Entscheidung werden aufgrund der hohen Temperaturen die besten 15 zuerst starten.