Puelacher: 'Wir sind hier noch nicht fertig'

Herren-Chefcoach Andreas Puelacher spricht in Cortina über den Gold-Rausch, seine Helden & weitere Ziele.

Drei Rennen, drei Mal Gold: Während die Damen bislang enttäuschten, läuft es bei unseren Herren richtig gut. Cheftrainer Andreas Puelacher spricht in Cortina über die bisherige Ausbeute und zieht zufrieden eine erste Bilanz.

ÖSTERREICH: Herr Puelacher, befinden Sie sich im Gold-Rausch?

ANDREAS PUELACHER: Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll - drei Goldene in drei Rennen sind natürlich überragend. Aber man muss ehrlich sagen, wir haben auch das Hundertstel-Glück auf unserer Seite. Sieben, eine und vier Hundertstel Vorsprung, da gehört auch Glück dazu. Wir bekommen alles zurück, was uns im Weltcup vielleicht hier und da gefehlt hat. Trotz allem: Das sind großartige Leistungen unserer Jungs, da kann man nur froh sein.

ÖSTERREICH: Hätten Sie Marco Schwarz die Goldene in der Kombi zugetraut?





Puelacher: Eine Medaille schon, Gold vielleicht nicht unbedingt. Erst nach dem Super-G habe ich mir gedacht: "Oh, da könnten wir spekulieren." Aber er hatte mit Pinturault einen großen Gegner, er war großer Favorit für mich. Aber Marco hat dagegen angekämpft, Gold ist ein Wahnsinn. Jetzt kann er zum Star der WM werden.

ÖSTERREICH: Hat der Marco wieder gezeigt, was er für ein perfekter Skifahrer ist?





Puelacher: Ja natürlich, aber bei ihm steckt auch sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Er braucht schon immer viele Tage und Tore, um seine Leistung abzurufen. Er strahlt beim Skifahren eine brutale Sicherheit aus, bei ihm habe ich nicht das Gefühl, dass er ausscheiden kann - er steht wie ein Fels auf den Skiern.

ÖSTERREICH: Was zeichnet Vincent Kriechmayr aus?





Puelacher: Vorneweg seine Ski-Technik, die ist wirklich top. Dazu ist er über die Jahre gereift und lockerer geworden. Er ist ein Perfektionist, will immer alles ideal machen. Aber jetzt hat er erkannt, dass man auch mit kleinen Fehlern vorne dabei sein kann.

ÖSTERREICH: Wie groß ist die Freude, dass Abfahrts-Gold zurück in Österreich ist?





Puelacher: Das ist sicher eine große Genugtuung, jetzt ist diese ganze Fragerei endlich zu Ende.

ÖSTERREICH: Was soll bei dieser WM noch herausschauen?





Puelacher: Wir haben noch große Chancen, nur im Riesentorlauf sind wir Außenseiter. Jetzt nimmt das Ganze eine gewisse Eigendynamik, die Stimmung im Team ist hervorragend. Alles, was jetzt noch kommt, ist Draufgabe, aber wir sind hier sicher noch nicht fertig.

Interview: Knut Okresek