Super-G: Italiener kennen die Strecke

Dominik Paris will in seinem "Wohnzimmer" an den Garmisch-Erfolg anknüpfen.

Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr greifen morgen im Super-G nach WM-Gold. Zum Favoritenkreis zählt aber auch der Schweizer Marco Odermatt, der es wie Mayer und Kriechmayr in Kitzbühel und Garmisch-Partenkirchen auf das Podium schaffte. Mayer und Odermatt seien "auch in einer Superform", meinte Kriechmayr. Doch die Italiener Dominik Paris und Christof Innerhofer, die vor zwei Jahren italienische Meisterschaften auf der Vertigine-Piste fuhren, sind auf keinen Fall zu unterschätzen, im Gegenteil! "Das glaube ich schon, dass sie einen kleinen Vorteil haben, sie kennen die Strecke." Sich Last-Minute-Tipps von den Südtirolern zu holen, sei aber keine Option, scherzte Mayer: "Der Paris will nichts sagen, der Innerhofer redet zu viel." Coronabedingt wurde das Saisonfinale im Vorjahr in Cortina abgesagt. Der Heimvorteil bei den Italienern ist da. Dominik Paris, der als Titelverteidiger an den Start geht, und Co. haben vor zwei Jahren die italienischen Meisterschaften auf dem Hang ausgetragen und sind die Einzigen, die die Tücken kennen.