WM-Medaillenspiegel: ÖSV-Festspiele in Cortina

Vier Ski-Helden sorgten in Cortina für rot-weiß-rote Medaillen-Festspiele - Kriechmayr, Schwarz, Liensberger und heute Adrian Pertl.

Vincent Kriechmayr, Marco Schwarz, Katharina Liensberger und heute Adrian Pertl - so heißen die rot-weiß-roten Helden der 46. Ski-WM in Cortina. Das Quartett bescherte den Millionen vor den TV-Geräten während dem Lockdown einige schöne Stunden. Kriechmayr eröffnete den Gold-Reigen im Super-G, krönte seine Traum-WM mit dem Titel in der Abfahrt. Der 29-Jährige ist der erste österreichische Weltmeister in der Königsdisziplin seit Michael Walchhofer 2003, holt als erst dritter Fahrer nach Hermann Maier (1999) und Bode Miller (2005) beide Speed-Goldenen bei einer WM. "Ich kann Cortina mit einem "big smile" verlassen."

Durch dessen Erfolge zusätzlich motiviert, rast Marco Schwarz zu Gold in der Kombi und Bronze im Riesentorlauf - seine WM-Medaillen vier und fünf. "Ich bin unglaublich happy, die Medaillen haben einen hohen Stellenwert für mich", so der 25-Jährige. Heute in seiner Spezialdisziplin Slalom hatte er Pech im zweiten Durchgang. Bei einer voraussichtlichen Bestzeit fädelte der Kärntner ein und verpasst damit eine nächste Medaille.

Liensberger vergoldet im Slalom ihre Traum-WM Auf der Damen-Seite ist Katharina Liensberger die Frau der Stunde! Nach 10 medaillenlosen WM-Rennen unserer Ladys holte die 23-Jährige Gold im Parallel-Event -ihre 1. Einzelmedaille bei einem Großereignis. Nummer 2 ließ sie im Riesentorlauf folgen, gewann Bronze. Gestern im Slalom vergoldete sie noch ihre Traum-WM.

Pertl überrascht im Slalom

Für eine ÖSV-Sensation sorgt Adrian Pertl am letzten WM-Tag. Bei seiner ersten WM-Teilnahme rast der 24-Jährige zu WM-Silber. "Zweiter ist für mich wie eine Goldmedaille", jubelte der frisch gebackene Slalom-Vizeweltmeister aus Ebene-Reichenau. "Unglaublich! Dass das so aufgeht, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich bin überglücklich", sagte "Adi" im Ziel-Interview.

Der Medaillenspiegel nach allen 13 Bewerben:

