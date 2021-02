Schwarz heiß auf Mega-WM

Marco Schwarz plant eine Monster-WM: Bei bis zu 5 Rennen geht er an den Start.

Vor zwei Jahren bei der WM in Åre avancierte Marco Schwarz zum Medaillenhamster, holte Silber im Team und Bronze in Slalom und Kombi. Auch heuer plant der 25- Jährige eine Monster-WM. Neben seinen Paradedisziplinen Slalom und RTL wird der Kärntner in der Kombi und voraussichtlich in beiden Parallel-Bewerben an den Start gehen. "Die Vorfreude ist riesig, eine WM ist was Besonderes", so Schwarz, der zum 3. Mal dabei ist.

Slalom-Gold führt nur über Saisondominator

Im Slalom ist er unsere Gold-Hoffnung, kommt mit sieben Saison-Podestplätzen, Siegen in Adelboden und Schladming und dem Roten Trikot nach Cortina. Sein erster Streich soll aber am Mittwoch in der Kombi her -dafür legte Blacky zuletzt einige Speed-Trainingstage ein.