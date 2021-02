Shiffrin will Gold für Papa Jeff (†) holen

Emotionaler WM-Auftakt für Mikaela Shiffrin: Vor einem Jahr verunglückte ihr Vater.

Kombi-Mitfavoritin (neben u. a. Titelverteidigerin Holdener) könnte zum Superstar der Titelkämpfe werden. Die US-Lady greift in Kombi, Super-G, Slalom und RTL nach Gold. Mit dem 5. Slalom-Gold nach 2013,2015, 2017 und 2019 könnte sie sich unsterblich machen.

"Die Perspektive auf das Wichtige behalten"

Jeff Shiffrin war bei Handwerksarbeiten am Familienhaus in Edwards, Colorado, vom Dach gefallen und erlag am 2. Februar 2020 schweren Kopfverletzungen.Die Gedanken der Ausnahmeathletin kreisten noch lange um den Schicksalsschlag: "Ich war wirklich dankbar, dass wir die Chance hatten, ihn in diesen letzten Momenten zu sehen. Er sah nicht wie er selbst aus, aber ich konnte ihn immer noch spüren", sagte Shiffrin mit Tränen in den Augen.

Ein Karriere-Ende kam dennoch nicht in Frage, da sie sich ihrem Vater auf dem Berg "nahe" fühle, "manchmal so nahe, dass es weh tut", sagte Shiffrin: "Ich dachte immer, ich bin ziemlich gut darin, die Perspektive auf das Wichtige zu behalten. Aber ich denke, das hat sich jetzt geändert. Und hoffentlich werde ich nie wieder etwas für selbstverständlich halten."