'Corona-Dusche' im ÖSTERREICH-Check

"Corona-Dusche, Sicherheitsabstand, Plexiglas - im Medienzentrum bin ich sicher." - Das WM-Tagebuch von P. Scheichl und F. Füssel in Cortina.

Beim Eingang zum Mediencenter wartet sie: die Corona-Maschine. Alle rund 220 Journalisten, die bei der Ski-WM in Cortina vor Ort sind, müssen da durch. Drei Stufen: Zuerst geht es zum Händedesinfizieren. Danach ein kurzer Blick in die Kamera, Temperaturmessen. 35,9 Grad - perfekt! Weiter geht's. Durch einen Plastikvorhang spaziere ich in die Desinfektionsdusche. 10 Sekunden warten, dann gibt es grünes Licht für den Eintritt.

© oe24

Mit Desinfektionsgeruch in der Nase betrete ich das riesige Medienzentrum. Auch hier überlassen die Veranstalter nichts dem Zufall: Jeder bekommt seinen separaten Sitzplatz, mit zwei Meter Sicherheitsabstand zum Nebenmann, dazu eine Plexiglaswand zum Gegenüber. Des Weiteren gibt's Feuchttücher und Desinfektionsmittel für die Hände. Die Reinigungskräfte säubern im Minutentakt. Hier fühle ich mich sicher!

© oe24

© oe24