Freier Tag mit Caffè im Schnee

Corona-Test überstanden, als Belohnung gibt's einen Cappuccino in der Stadt.

Rennfreier Tag. Angenehm? Von wegen. Statt mitfiebern an der Strecke geht es für mich zum Nasenbohren, Corona-Test ist angesagt. Zwei PCR-Tests standen vor der Anreise in Wien am Programm, dazu einer bei der Ankunft in Cortina. Im WM-Ort wird alle drei Tage aufs Neue getestet. Stäbchen in die Nase, unangenehmes Gefühl inklusive. Nach 10 Sekunden, gefühlt einer Minute, ist es geschafft. 40 Minuten später gibt's das Ergebnis via SMS: negativ.

Ab in die Innenstadt. Dort schlendern die ÖSVAsse entspannt durch die Straßen, besorgen Mitbringsln für daheim und saugen die WM-Luft auf. Ich gönne mir im dichten Schneefall einen italienischen Cappuccino. Anders als in Österreich haben die Lokale hier bis 18 Uhr offen. Die Anreise nach Italien hat sich damit schon ausgezahlt -hoffentlich kommen auch sportliche Highlights bald dazu.