Glücksmünze soll goldenes WM-Finale bescheren

Lokalaugenschein auf Slalom-Piste: Hier wollen wir Gold-WM stark beenden.

Rund 3 Kilometer entfernt von der Tofana liegt sie, die Druscie A. Hier steigen heute und morgen die Slaloms der Damen und Herren - und damit das Grande Finale der 46. Ski-WM. Erstmals bei diesem Mega-Ereignis schwingen die Läufer in einem anderen Zielbereich ab. Beim ÖSTERREICH-Lokalaugenschein am gestrigen Freitag sind die letzten Aufbauarbeiten noch in vollem Gange: Hier muss noch ein Zaun aufgestellt, dort ein Kabel verlegt werden.

Druscie A: Sonne, viele Übergänge & Salzpartie

Ich richte den Blick auf die Strecke, die in der prallen Sonne liegt: Steil, perfekt präpariert und viele Übergänge. Da dürfen wir uns auf ein Thriller-Finale freuen. Slalom-Star Manuel Feller erzählt mir: "Das wird wegen der Sonne eher eine Salzpartie und eine weiche Sache werden." Der Tiroler stellt aber klar: "Wir haben in dieser Saison schon oft bewiesen, dass wir damit gut umgehen können."

Glücksmünze soll Stars zu Gold verhelfen

Um nichts dem Zufall zu überlassen, schnappe ich mir eine Goldmünze. Glück können unsere Asse für die finalen Rennen sicher gut brauchen. Also rein damit in den Zielbereich, vergraben im Schnee. Eine Glücksmünze für Schwarz, Liensi & Co! Mit bisher vier Goldenen könnten unsere Stars noch den Rekord an Titeln von der WM 1962 in Chamonix einstellen (6) - ich habe die Vorkehrungen dafür getroffen!