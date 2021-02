Head-Quartier: Hier entsteht der Gold-Ski

Ein Besuch im Head-Container: Hier entsteht der Weltmeister-Ski der ÖSV-Stars.

Nach der nächsten WM-Medaille von Vincent Kriechmayr gibt es bei Ski-Ausrüster Head noch ein Grund mehr zum jubeln - oe24-Reporter Philipp Scheichl nimmt den Gold-Ski im WM-Tagebuch unter die Lupe.

"Los, mach du mal." Rene gibt mir die Schleif bürste in die Hand: "Das ist der Ski vom Vincent." Ich darf das Heiligtum des frisch gebackenen Weltmeisters vor der Abfahrt bearbeiten - eine Ehre!





Rene und Kollege Phillip gönnen sich währenddessen zum Feierabend einen Schluck Bier. Ein Egger, aus dem Bregenzerwald nach Cortina mitgebracht. "Seit 1. Februar sind wir hier, da brauchen wir schon was Vernünftiges zum Trinken", lächelt der 22-jährige Rene, der sein "Büro" in Cortina rund 200 Meter entfernt von der Strecke in einem Container hat. Seit zwei Jahren testet und wachselt er die Ski der Stars. Im Gegensatz zu Kriechmayr, Mayer & Co. steht er nicht im Rampenlicht. "Das macht nichts, so ist es mir lieber."

© oe24

© oe24

© oe24

Head holte Gold in allen vier bisherigen Rennen

Die ersten vier Rennen sind für ihn und die Firma mit Sitz in Vorarlberg toll gelaufen: 7 Medaillen, darunter alle vier Goldenen durch Kriechmayr (2x), Lara Gut & Corinne Suter. "Darauf bin ich schon stolz", so Rene, einer von rund 20 Head-Mitarbeitern in Cortina. Für ihn ist es die erste WM, den Job als Ski-Tester genießt er: "Früher wollte ich das schon unbedingt machen. Dann ist mein Kollege befördert worden und ich durfte ran."

© oe24 Hier entstehen die Head-Ski der Weltmeister

Vinc-Geheimnis? "Es ist ein Head, der ist schnell"

Der Tag für Rene und Phillip beginnt schon in der Früh: Ski-Testen. Drei Läufe müssen bis auf Hundertstel genau absolviert werden, um das perfekte Material zu finden - gutes Skifahren ist da vorausgesetzt. "Ein bizzli kann ich's schon", schmunzelt Rene im Vorarlberger Dialekt.

Jetzt will ich es aber wissen: Was ist das Geheimnis des Skis unseres Weltmeisters? "Es ist halt ein Head, der ist einfach schnell", lächelt Rene. Und wie ist der Vinc privat? "Ein sehr netter Typ, genau wie Matthias. Beide bedanken sich immer, wenn wir uns sehen."