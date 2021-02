Hier träumt unser Team von Gold

Unsere Stars haben im Nobel-Hotel Bellevue ihr WM-Basiscamp aufgeschlagen.

Wenige Meter vor der Fußgängerzone in der Innenstadt ragt ein Hotel mit silbernem Schriftzug hervor: "Hotel Bellevue". Eine 4-Sterne-Unterkunft, mit herrlichem Blick auf die WM-Piste. Dazu ein Spa-und Wellnessbereich sowie geräumige Apartments - also alles, was das Herz begehrt! In den nächsten 14 Tagen ist das Anwesen der Hotspot der ÖSV-Asse, hier nächtigen Matthias Mayer und Co. und träumen von WM-Gold. Auch die "Medaillenfeiern" finden im Bellevue ("schöne Aussicht") statt. "Wir sind sehr zufrieden, haben alles, was wir brauchen", so Damen-Coach Christian Mitter.

Billigstes Zimmer gibt es für 420 Euro/Nacht

Für Touristen hat das Hotel frühestens ab 14. Februar wieder offen. Das nötige Kleingeld sollte man jedenfalls dabei haben: Eine Nacht im billigsten Apartment kostet 420 Euro.