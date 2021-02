So lief die Gold-Nacht von Kriechmayr

"Um 22 Uhr bin ich ins Bett gegangen, ich war richtig müde", betont ein müde wirkender Vincent Kriechmayr. Ja, so ein Gold-Tag ist anstrengend: Von 14 bis 19 Uhr musste er Medientermine wahrnehmen. Erst am Abend gab es mit den Kollegen ein Gold-Bierchen. "Wir haben kurz angestoßen, mehr ist in diesen Zeiten nicht möglich", so Vinc. Teamkollege Otmar Striedinger lächelt: "Das ein oder andere Bier war schon drinnen, wie viele werde ich hier nicht verraten."

"Lust auf mehr"

Geschlafen hat Vinc "sehr angenehm","aber das habe ich vor dem Titel auch schon". Die Medaille bekam keinen Ehrenplatz: "Die liegt neben meinem Gewand am Stuhl."

Zeit für das Beantworten der unzähligen Glückwünsche hatte der Weltmeister noch keine: "Das werde ich erst heute am Nachmittag machen." Geht es nach ihm, sollen morgen noch einige SMS dazukommen: "Ich habe Lust auf mehr."