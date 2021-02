Teufels-Trio tippt die Ski-WM

Fußball-Experten im Ski-Fieber: So tippen Krankl, Polster und Schinkels die WM.

"Ich spüre es: Bei dieser WM werden wir so richtig abräumen", blickt Hans Krankl zuversichtlich nach Cortina. Der ÖSTERREICH-Experte glaubt an zwölf Mal Edelmetall für Rot-Weiß-Rot: "Als Patriot halte ich das durchaus für realistisch."

Mayer sieht Krankl in der Abfahrt ganz vorne, Liensbeger im Slalom. Das ganz große Spektakel erwartet er am letzten Tag der WM -beim Slalom der Herren. "Das Beste kommt zum Schluss -Schwarz, Feller und Matt holen Gold, Silber und Bronze", so Krankl.

Krankl glaubt an zwölf Medaillen für Österreich

Ähnlich optimistisch geben sich auch Toni Polster und Frenkie Schinkels. Polster prognostiziert zehn Medaillen für Österreich. "Unsere Skifahrer sind rechtzeitig vor dem Saison-Highlight in Form gekommen. Jetzt müssen nur noch die Nerven halten", erklärt der Wiener.

Experten sind sich einig: Schwarz holt Slalom-Gold

Nachsatz: "Ich glaube, dass wir aus Cortina ordentlich was mitnehmen können." Im Super-G sieht Polster Kriechmayr als Goldkandidaten Nummer eins. Mayer holt Bronze. Den krönenden Abschluss erwartet auch er im Herren-Slalom. Polster: "Schwarz wird sich vor Feller durchsetzen und die Bilanz noch einmal aufpolieren."

Geht es nach Schinkels, nehmen die ÖSV-Stars neun Medaillen mit nach Hause. Er glaubt vor allem an die Speedspezialisten bei den Herren. Im Super-G tippt Schinkels, dass Kriechmayr Gold holt und Mayer Silber. In der Abfahrt sieht er Mayer als großen Gewinner. Im Slalom der Herren hat der Ex-Austria-Trainer zwar nur einen Österreicher auf dem Podest, den dafür ganz oben. "Schwarz holt Gold" - da sind sich unsere Experten einig. Alles ist angerichtet, die WM kann kommen!