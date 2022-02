Trio kämpft um letzte Abfahrts-Tickets

Bereits vor der Abfahrt am Sonntag (4 Uhr) ist der Druck im ÖSV-Speed-Team hoch.

Fünf Tage sind es noch bis zur ersten Medaillenentscheidung unserer Ski-Stars: Am Sonntag brauchen Fans in Österreich entweder einen Wecker oder eine ordentliche Tasse Kaffee, denn die Herren-Abfahrt steigt wegen der Zeitverschiebung um 4 Uhr früh unserer Zeit.

Für Daniel Hemetsberger, Otmar Striedinger und Max Franz gilt es aber schon jetzt, hellwach zu sein. Denn nur zwei aus dem Trio werden am Sonntag am Start sein können.

Entscheidung fällt nach drei Abfahrtstrainings

Österreich hat in der olympischen Abfahrt nur vier Startplätze zur Verfügung. Fix ist: Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer und Weltmeister Vincent Kriechmayr sind gesetzt. Einer der übrigen drei Speed-Herren wird also zusehen müssen. Für sie geht es also schon in den Abfahrtstrainings am Donnerstag, Freitag und Samstag (jeweils 4 Uhr) um alles oder nichts.

Das spricht jeweils für die drei Kandidaten

Rein statistisch hätte Franz die Nase vorn. Er hat als Einziger bereits im Weltcup gewonnen (viermal) und auch die meisten Podestplätze vorzuweisen (elf). Der Haken: Zuletzt stand der Kärntner 2018 am Podium. Diese Saison legte er zwar die eine oder andere Trainingsbestzeit hin, konnte diese aber nie im Rennen bestätigen. Mehr als jeweils Platz 5 in Lake Louise und in Wengen war nicht drin.

Striedingers Vorteil gegenüber Franz und Hemetsberger: Er war diese Saison einem Sieg am nächsten. In Gröden wurde er im Dezember um 14 Hundertstel Zweiter hinter Bryce Bennett.

Und Hemetsberger? Für den 30-Jährigen spricht seine Formkurve. Er setzte erst vor neun Tagen in Kitzbühel mit seinem ersten Podestplatz (3.) ein Ausrufezeichen. Mit fünf Top-10-Platzierungen ist er heuer auch am konstantesten. Entscheidend wird aber auch, wer mit der Piste am besten zurechtkommt. "Es ist anders als alles, was ich kenne. Die Verhältnisse erinnern mich fast an Gröden, weil es ein aggressiver Kunstschnee ist. Es fühlt sich echt gut an, aber das kann auf einer Kunstschnee-Piste trügerisch sein", weiß Hemetsberger.