Ski-Cross Weltcupauftakt abgesagt

Der Weltcupauftakt im Ski Cross findet nicht wie vorgesehen am 5. November in der französischen Station Les Deux Alpes statt.

Mangels Schnee wurde die Veranstaltung frühzeitig abgesagt. Die ersten Ski-Cross-Rennen der Saison dürften nun in Val Thorens am 8./9. Dezember gefahren werden.

In Les Deux Alpes ist auch der Weltcupstart im Snowboardcross angesetzt, allerdings wurden die am 29. Oktober geplanten Rennen von der Region Isère auf das Wochenende vom 3./4. Dezember verschoben.

Winkler nach Trainingssturz verletzt

Ski-Crosser Robert Winkler hat sich am Donnerstag bei einem Trainingssturz auf dem Pitztaler Gletscher eine Unterarmverletzung zugezogen und wird am Freitagfrüh in der Universitätsklinik Innsbruck operiert. Der 31-jährige Olympiateilnehmer erlitt tiefe Schnittwunden, dabei wurden auch mehrere Sehnen durchtrennt. Ob auch Nervenstränge und Muskeln verletzt worden sind, wird noch abgeklärt.

Winkler wird sechs bis acht Wochen pausieren müssen.