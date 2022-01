Paukenschlag: Claudia Riegler verpasst Olympia

Claudia Riegler wird damit die olympischen Spiele in Peking verpassen.

Hiobsbotschaft für die ÖSV-Snowboarderinnen. Claudia Riegler wird aufgrund ihres Impfstatus nicht bei den olympischen Spielen in Peking nächstes Monat an den Start gehen. Riegler soll den ÖSV darüber informiert haben, das sie weder gegen das Coronavirus geimpft sei, noch das sie vorhabe sich impfen zu lassen. Für die olympischen Spiele in Peking haben die Sportler zwei Möglichkeiten. Entweder müssen die Athleten vollständig gegen Corona geimpft sein, oder sie müssen sich nach der Ankunft 21 Tage in Quarantäne begeben.

Wie die "Krone" berichtet soll Riegler nun vom ÖSV nicht mehr für eine Nominierung in Frage kommen.