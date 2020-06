Nicht nur auf die Tastatur tippen

E-Sport ist in Österreich angekommen und auch die Wettbranche hat davon Wind bekommen.

Unter E-Sport (auch bekannt als ESport, e-Sport, E-Sports, eSports oder e-Sports) versteht man einen kompetitiven Wettbewerb mit Videospielen. Die Spieler, sogenannte E-Sportler, treten entweder einzeln oder in einer Mannschaft gegen andere Spieler an. Dies kann auf verschiedenen Videospiel-Plattformen geschehen, es wird aber in der Regel lediglich auf PC/Notebook und aktuelleren Videospielkonsolen gespielt. Auch wenn bis heute der E-Sport in Österreich nicht als konventioneller Sport qualifiziert ist, haben Sportwettenanbieter schon längst das große Marktpotenzial von E-Sport erkannt und ermöglichen das Wetten auf Videospiele. Zu den beliebtesten Videospielen beim Wetten haben Online-Spiele die Nase weit vorne. Titel wie Counter-Strike, League of Legends, DOTA II und Rainbow Six gehören zu den weltweit beliebtesten Online Games, weshalb Buchhalter gerne diese Spiele ins Portfolio aufnehmen.

Was macht E-Sport Wetten attraktiv?

Anders als beim Glücksspiel, spielt beim E-Sport der Zufall fast keine Rolle. Es gibt fixe Regeln und Ziele, die von den Spielern nicht beeinflusst werden können. Darüber hinaus müssen Spieleentwickler dafür sorgen, dass das Videospiel möglichst ausgeglichen ist, um für eine gewisse Fairness zu sorgen.

© Alex Haney

Gründe für E-Sport Wetten

Quotenvorteil

Das Wetten auf E-Sport ist für viele Wettanbieter noch Neuland, weshalb Sie in der Regeln mit überdurchschnittlich guten Quoten rechnen dürfen.

Bonusvorteil

Um das Wetten auf E-Sport publik zu machen, bieten viele Buchhalter einen großzügigen Bonus und teilweise Gratiswetten an. Nutzen Sie diese Chance und machen Sie sich mit dieser Wettart vertraut.

Kein Zufallsprinzip

Wie oben bereits erwähnt, spielt Glück im E-Sport fast keine Rolle. Es kommt lediglich auf die Fähigkeiten, Erfahrungen und den Teamgeist der Spieler an.

Keine Saisonpause

Anders als bei Fußball und Co. gibt es keine Saionpausen beim E-Sport. Im Grunde wird 24/7 weltweit gespielt und man kann ständig sein Glück versuchen.

Große Quotenunterschiede

Viele Buchmacher befassen sich erst seit geraumer Zeit mit dem Thema E-Sport. Daraus ergeben sich große Quotenunterschiede zwischen den Anbietern, weshalb es sich lohnt die Quoten zu vergleichen und die beste herauszufiltern.